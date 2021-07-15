永利市場確診足跡民眾慌 黃珊珊：不代表有感染源

北市府昨天晚上公布信義區永利市場有確診足跡，引發民眾恐慌。副市長黃珊珊今天表示，有足跡不代表有感染源，公布足跡只是要提醒曾經在同段時間去過的民眾，要注意自己的身體狀況。

台北市政府衛生局昨晚發布案15396確診者足跡，9日及10日清晨5點45分至下午2點到過位於永吉路上的永利市場，目前內部攤販已全數封攤，11日清消完成，停業至15日。

黃珊珊透露，該案疫調時不肯說實話，後來調監視器發現該案有去永利市場擺攤，先生曾經到環南市場批貨，但先生PCR篩檢後為陰性。由於市場影響範圍大，所以北市府把市場內60人左右都帶去採檢，有驗出一位陽性，就是案15396，相關人士都已居家隔離。

黃珊珊說，公布足跡只是要提醒民眾注意自己的身體狀況，不代表有傳染源或因果關係，也不要再把環南市場當作感染源，就像是有人曾經到過萬華，但也不見得會染病，有足跡是客觀事實，沒有人會當作那是感染源。

另外，內湖Costco和IKEA今天暫停營業並清消，黃珊珊表示，其實昨天就已經通報業者並完成清消，只是今天新聞才報出來，但因為業者比較緊張，所以還是停業一天，因為有確診者去過，時間超過15分鐘以上，有不特定多數人，才會公布足跡，如此而已。