鼻頭國小校犬玩太嗨會撲人 受訓半年知書達禮入圍獎項
新北市瑞芳區鼻頭國小2年前向市府動保處認養第2代校犬Aki，備受師生寵愛。學校去年9月將牠送到狗學校受訓，經過1學期訓練「畢業」返校，更加穩重守規矩。動保處表示，鼻頭國小已入圍動保團體主辦的「教室裡的牠們」校園犬績優學校選拔，期待能在決審時贏得最佳成績。
動保處表示，新北市已有46校共飼養89隻校園犬貓，是全台校園犬貓最多的縣市。國內動物保護意識抬頭，動物福祉及生命教育議題更受關注，市府推動動保教育往下紮根，推廣伴讀犬貓進入校園，並將生命教育納入學生教材。
鼻頭國小2019年光棍節在板橋動物之家認養Aki，整個校園因為多了Aki更加歡樂。校長陳玉芳說，Aki是一隻活潑好動的狗，喜歡撒嬌，可能因為師生寵愛，導致Aki出現撲人及咬人的行為，有時跟學生玩太嗨也會不小心弄傷學生，因此希望牠能更沉穩一些。
學校後來決定Aki在成長的學習黃金期，自費將牠送到愛犬訓練學校上課，課程主要是讓Aki學會基本功（攀爬跳躍）、忍耐等待、咬物送物及表演特技。經過1學期訓練，今年3月間畢業，回到學校，明顯少了衝動行為，顯得更「穩重、懂事」。
台灣動物保護行政監督聯盟、世界愛犬聯盟主辦「教室裡的牠們」校園犬績優學校選拔，每所學校以1隻校園犬事蹟參賽。鼻頭國小以Aki報名角逐，已通過初審，入圍決審。
動保處說，因為愛心讓流落街頭或動保處救援出來的犬隻，透過校方認養成為校園犬，並可規畫陪伴新生的「校園適應課程」、陪伴特教班學生情緒教育和人際互動的「特教融入課程」、教導孩子觀察不會說話的校犬如何表達情緒，進一步延伸到觀察他人心情變化的「情緒教育課程」等特色教學，幫助學生學習成長。
鼻頭國小藉由讓學生透過餵食Aki過程，體驗如何照顧Aki及學習當個負責任的飼主，教導學生愛護動物，珍惜生命及認養不棄養的「生命教育課程」，讓學生深刻學習「愛與被愛」。
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