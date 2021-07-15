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新北泰山裕益汽車今天復業 126名員工PCR全數陰性
新北疫情逐漸獲得控制，新北市府在6月啟動「平寧計畫」投入約2200名人力，執行精準疫調及全面廣篩，以7月12日發生確診個案的裕益汽車為例，即採取擴大匡列與裕益公司泰山服務站同一廠區之順益公司，於7月13、14日暫停營業並擴大篩檢，經發局表示，總計126名員工PCR結果全數陰性。
該案「平寧計畫」由泰山區長林慶豐、經發局、分局與衛生所全力支持合作，7月13日市府團隊與企業精進建立多方line群組，以取得即時聯繫，健全進度同步通報作業，全體126名員工完成PCR檢測，並掌握顧客聯繫情形。
何怡明補充，順益83名與裕益43名員工經PCR檢測均為陰性，經發局與泰山區公所亦於今日到廠協助確認復業程序；現場由專人確認員工之陰性檢測報告後才能進廠，同時也對所有進入廠區的消費者進行實聯制登記、量測體溫及手部消毒。
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