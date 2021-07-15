欣欣客運819線 6輛全更換電動公車

新北交通局今宣布，欣欣客運819線（深坑站-捷運七張站）全線汰換為電動公車，且今天正式上線。上千萬的819線電動公車，還配備車道偏離、盲點、車輛防碰撞等安全警示系統，中門感測安全系統也能防止夾傷意外發生。

交通局運輸管理科長林詩欽說，819線公車行駛深坑區經台北市木柵區至新店捷運七張站，2018年3月起配置低地板公車，並為新北市跨區幹線公車，尖峰時段約20分鐘一班，離峰約1小時一班，平均每月載運量為6萬人次。

林詩欽指出，新北鼓勵公車業者汰換電動公車，欣欣客運819線全面汰換6輛電動公車今天正式上路，為繼國光客運582線之後，新北市第2條全線電動公車路線。

欣欣客運表示，819線電動公車配備數位式行車紀錄器，駕駛只要在行車前手動輸入或是刷卡感應紀錄駕駛編號，並透過4G傳輸雲端系統，即可即時監控車輛行車狀態。

交通局說，新北目前有台北客運的橘5（板橋-中和景安）20輛，以及淡水客運860（三芝-捷運淡水站）、紅26（漁人碼頭-捷運淡水站）2路線計20輛、國光客運582路線12輛防疫2.0電動公車，新北市電動公車總計58輛。