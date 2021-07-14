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林口散策腳下有驚喜 老外彩繪引尋寶樂趣

中央社 / 新北14日電

林口近來有個話題醞釀中，那就是有外籍人士因疫情宅在家期間，在各地留下彩繪迪士尼卡通人物創作，讓人散步時不經意就可能有意外驚喜，也成為林口人專屬尋寶樂趣。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，有民眾在林口街頭不同的角落發現了地磚上有卡通彩繪的意外驚喜，於是在臉書社群上逐漸傳開，口耳相傳，甚至有人繪了地圖，實地尋寶去，也形成林口人茶餘飯後的樂趣。

除了尋寶，也有人童心的想一睹創作者真面目，於是，市議員蔡淑君等人也開始展開尋人任務。也真的有反應。蔡淑君就在臉書上貼文說「尋找Mr.Perry……他終於出現了…剛剛收到他傳給我的Line，興奮到尖叫」她在徵得Mr.Perry的同意下轉貼回信內容。

Mr.Perry在貼文中表示「這一切都始於一個與女兒一起畫石頭的小家居項目. 封鎖期間要做的事情. 我只是... 走得更遠」。

他還說「我很高興人們正在享受它, 雖然它讓我很驚訝. 在新冠病毒期間給出一點希望, 幸福, 家庭時間和運動讓我感覺很棒. 我也很喜歡畫畫, 在壓力很大的時候給我帶來了很多平靜」。

蔡淑君接受中央社記者訪問時表示，Mr.Perry是英國人，今天下午來服務處聊了好久，Mr.Perry很內向，也很喜歡畫畫，來台擔任英文老師已13年了，最近幾年搬來林口後也愛上了林口。

蔡淑君笑說，Mr.Perry指出，只要大家喜歡他的創作，他就會繼續畫下去，只是在地點上會保持神秘，讓大家有尋寶的樂趣。只是未來唯一公開的地點是她的服務處，Mr.Perry已接受她的「下單」，至於畫作是什麼內容，就請大家敬請期待。

林口 卡通 疫情

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