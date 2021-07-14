常被樹葉、垃圾堵住 汐止新台五路積水要改善

汐止區新台五路車流量很大，不過，前一陣子豪大雨，大水都漫流到路面上，影響行車安全，附近居民反應，因為道路側一整排的排水孔都被樹葉還有垃圾堵住，才會造成大水在馬路上漫流，所以，新北市議員張錦豪就要求相關單位人員儘快改善。

崇德里長蘇宏杰說，新台五路二段大馬路邊側溝，每逢下大雨都容易積水，現場看是有一些落葉垃圾堵塞，希望清潔隊能夠協助側溝的清潔，而另一側有一大片山坡，下大雨水都會往下流，希望在出入口能夠做截水孔，讓水能夠提早進入涵管內，不要流到大馬路上，讓居民在行走時踩水。

市議員張錦豪表示，下大雨有宣洩不及的問題，發現側溝常有阻礙物，導致排水不順暢，主要還是因為在新台五路二段有高低差，水會往底下排，如果上方沒有做截水溝把水排出去的話，就會導致比較低漥的地方水會溢出來，影響安全，所以，也請市府養工處施作截水孔，並且也請清潔隊將側溝定期做清理。