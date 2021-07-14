東北角接種人員辛苦了 議員贈「戰豆」補充體力

新北市東北角地區在疫情期間，有一半以上區域零確診，為感謝各區公所與接種站人員的辛苦，新北市議員林裔綺帶著休閒食品零食「戰豆」，送給瑞芳、平溪、貢寮、雙溪的接種站人員，也發送增加防護的面罩，讓接種的民眾及家屬，都有更強的抵抗力面對疫情。

新北市議員林裔綺表示，目前平溪、雙溪、貢寮三區在公所、消防、清潔隊等單位的努力下，守住了零確診的防疫好成績，也希望靠著一波一波施打疫苗，讓安全防疫的環境能繼續維持下去，為此今(14)日趁著微解封，帶來休閒零食「戰豆」，讓接種人員補充體力，一同為居民的健康戰鬥下去。

貢寮區長鍾耀磊表示，很謝謝議員帶來物資，為衛生所、公所、派出所、清潔隊人員打氣，更帶來訂製的面罩，讓接種的長者與家屬可以帶回家，提升一家大小的防疫配備，也提醒轄區內65歲以上的長者，14、15日是這一波莫德納疫苗最後的施打日期，若想打的，現場會適度分流登記接種，請多多把握時間。