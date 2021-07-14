人行道用畫的不安全 汐止樟江大橋盼增路緣石

汐止區康寧街通往樟樹地區的樟江大橋，不但車子不少，也有許多人會走樟江大橋接基隆河步道散步運動，只是橋不寬，對行人來說並不安全，雖然，畫了人行道，但依舊人車爭道，所以，新北市議員白珮茹也向市府爭取，將要設置路緣石分隔人車，保障通行安全。

位在汐止康寧街伯爵山莊附近的樟江大橋，車流量不少，橋不寬，不過，汽機車、公車要走，人也要通行，經常人車爭道險象環生，雖然橋面上單邊畫設了標線型人行道，不過，民眾說，經常會走這裡到對岸的基隆河步道走走繞一圈回來，不過，覺得走樟江大橋這一段非常危險，都要快步走，雖然，有畫了人行道但是很小也是沒有用，車子還是會吃到線裡面來，希望能夠做實體人行道比較安全。

市議員白珮茹表示，民眾也有反應樟江大橋的問題，因為在康寧街拓寬後未來包括伯爵山莊週邊的里，跟對岸樟樹地區的串聯會更多，晚上也會有民眾透過人行道走樟江大橋到河岸去步行，所以，也希望樟江大橋的人行空間能夠再改善。

白珮茹指出，目前樟江大橋的橋面非常小，服務處曾經建議過公單位是不是可以就兩個方面來考量，一個是施作實體人行道，另一個方式就是橋是不是可以用附掛的方式讓橋的人行空間更安全，那初步討論因為樟江大橋的承載問題，初步研議將現有的標線型人行道用路緣石來分隔，讓車子通行時，不會影響到行人走行的安全。