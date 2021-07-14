防疫不忘防登革熱 汐止里長推復育蓋斑鬥魚

這段期間除了防疫，夏天到了也要預防登革熱，因為，一隻蓋斑鬥魚一天可以吃300孑孓，今年汐止區公所也再度和長青里長陳建興合作，推廣復育工作，如果民眾要飼養的話，也可以洽詢公所，有魚可以免費提供。

長青里長陳建興說，一隻蓋斑鬥魚的成魚一天可以吃掉近300隻的孑孓，而今年復育的蓋斑鬥魚仔魚已經有一定的數量了，希望能提供讓汐止區的民眾來認養，希望池子或缸至少要面寬100公分乘100公分，因為魚的生存環境本來就要有一定的空間在，裡面也不要養烏龜或其他魚類，裡也要至少要有水草，原生種或是蓮蓬草或水芙蓉都可以，讓仔魚有躲藏的空間，才不會被鳥或是比較大的成魚吃掉，而今年也和公所合作，只要民眾符合條件都可以免費提供蓋斑鬥魚仔魚。

汐止區長陳健民表示，每年這個時候也是登革熱的好發期，這幾年汐止區公所都有提供蓋斑鬥魚提供民眾索取，今年長青里長一樣很熱心也和公所合作，陳里長建議有興趣想要復育蓋斑鬥魚的區民，如果有養蓋斑鬥魚的空間，大概是一公尺乘一公尺的池子或缸，也必須要有水草、浮萍等水生植物供仔魚可以躲藏，有興趣的朋友可以提供照片現況圖讓公所、里長評估，提供蓋斑鬥魚讓民眾繁殖復育。