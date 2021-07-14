愛心湧入淡水衛生所 米粉寮福德宮捐防疫設備
全台灣的疫苗陸續到貨，對於第一線疫苗施打者來說，工作量依舊不減，淡水衛生所也身負重任，因此淡水區新興里米粉寮福德宮，就捐贈了紅外線額溫顯像儀器，以及四組酒精自動噴霧器，共超過20多萬元給淡水衛生所，希望一起對抗疫情。
新興里米粉寮福德宮主委吳錦泉表示，過去看到衛生所在疫情期間，出入口的體溫量測都必需依靠志工人力來進行，因此為了增加防疫效能，以及幫助衛生所減少人與人的接觸，因此捐助這些設備，可以讓衛生所有更方便的防疫工具。
主委吳錦泉指出，從疫情爆發以來衛生所背負重要工作，不只是篩檢，還有現在最重要的疫苗施打，人來人往進出頻繁，因此有一台紅外線額溫顯示器，更可以直接看到民眾的體溫，加上民眾手部消毒自動化，廟方也希望大家一起遵守防疫政策希望疫情盡快過去。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言