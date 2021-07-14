愛心湧入淡水衛生所 米粉寮福德宮捐防疫設備

全台灣的疫苗陸續到貨，對於第一線疫苗施打者來說，工作量依舊不減，淡水衛生所也身負重任，因此淡水區新興里米粉寮福德宮，就捐贈了紅外線額溫顯像儀器，以及四組酒精自動噴霧器，共超過20多萬元給淡水衛生所，希望一起對抗疫情。

新興里米粉寮福德宮主委吳錦泉表示，過去看到衛生所在疫情期間，出入口的體溫量測都必需依靠志工人力來進行，因此為了增加防疫效能，以及幫助衛生所減少人與人的接觸，因此捐助這些設備，可以讓衛生所有更方便的防疫工具。

主委吳錦泉指出，從疫情爆發以來衛生所背負重要工作，不只是篩檢，還有現在最重要的疫苗施打，人來人往進出頻繁，因此有一台紅外線額溫顯示器，更可以直接看到民眾的體溫，加上民眾手部消毒自動化，廟方也希望大家一起遵守防疫政策希望疫情盡快過去。