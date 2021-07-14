北市推紓困方案 柯文哲：公有場地租金降75%

台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會，柯文哲宣布，因應產業界建議，北市將推出紓困方案，打算租金先降75%，5、6、7月三個月，且戰且走，看實際人流量，這都有數據，再視疫情做調整。

柯文哲說，疫情已經接近尾聲，這兩個月下來，整個紓困和產業振興到底要什麼，去年3個月房租降50％，結果到6月的時候統計，台北捷運運量只有以前的23%，公車降到25%，人流代表金流，6月時北市公共運輸的人流，大概只有以前的4分之1。

柯文哲說，後來因為有很多業界反映，沒有人流了，廣告租金要調整，去年是3個月50%，後來看疫情又延3個月，但去年數據也沒有降到剩下4分之1，去年好歹捷運都還有一半。