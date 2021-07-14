蔡炳坤：7月15日後北市疫苗覆蓋率27.8% 施打逾71萬人

總統蔡英文日前喊話7月底前全台疫苗施打覆蓋率要達25%，但目前只有15.9%。台北市副市長蔡炳坤今天對此表示，目前台北市施打率已經22.8％，7月15日後預計會達到27.8%，超過蔡總統目標，強調還是要各縣市共同努力。

蔡總統日前喊7月底前疫苗覆蓋率達25％，但目前僅有15.9％，依照目前接種速度，蔡炳坤指出，根據中央流行疫情指揮中心7月12日公布的數據，台北市目前施打人數為58萬5967人，覆蓋率22.8%，是全台各縣市最高的。

蔡炳坤說，12日到15日間，預計接種65歲長者達13萬人，屆時北市就有超過71萬人接種疫苗，覆蓋率達到27.8%，已經超過蔡總統預定25%的目標。

蔡炳坤提到，北市施打疫苗的關鍵指標，是依照年齡由上網下逐漸接種，非常有順序，每個年齡層都兼顧到；其次為高風險族群優先施打。他認為，只要全台各縣市大家要一起努力，就能夠完成目標。