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花博最高可打2萬人 柯文哲：未來沒有開設其他場館需求

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲表示，花博接種站一天最高可打2萬人，沒有開第二個大型接種站的需要。圖／截自柯文哲YouTube
台北市長柯文哲表示，花博接種站一天最高可打2萬人，沒有開第二個大型接種站的需要。圖／截自柯文哲YouTube

台北市今啟動大型疫苗接種站，台北市長柯文哲今下午在防疫記者會上表示，花博接種站一天最高可打2萬人，未來沒有開2個大型接種站的需要；針對等待區擠滿民眾沒有維持社交距離，副市長蔡炳坤說，已解決此問題。

柯文哲指出，花博爭艷館疫苗接種站今日共有8918人預約施打，截至下午2時前施打人數為5364人，今早前往花博接種站視察，動線流暢、秩序良好，由於已開放至65歲以上長者施打疫苗，陪病者明顯減少，大多都是自己坐捷運前往。

柯文哲說，花博接種站一天兩個時段可打到1.4萬人，若早中晚三時段都打，最多可替2萬人接種，該場館空間大、交通又方便，該接種站應該會留下，未來北市若需要大量施打疫苗，除了醫院、診所外，就可安排民眾前往花博接種站，以一天2萬人估算，一周就可接種14萬人，也就沒有開放第2個大型接種站的需要。

針對今早花博接種站等待區一度擠滿民眾，引發群聚風險，蔡炳坤表示，北市長者多有早起習慣，因此每梯次施打疫苗的場地，首日第一個小時都會有人數較多情況。

雖然花博接種站外面空間很大，但確實地一個小時人潮較多，現場場控人員也有發現此情況，並即刻疏散人潮，拉開人與人之間的距離，大約一小時後就沒有群聚的狀況，明天還有一天接種，呼籲長者只要按照預約接種的時間前往即可，不用提早前往等待。

花博 疫苗 柯文哲

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