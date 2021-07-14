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漏掉幼教人員18名 新北下令15日補打疫苗
新北市被爆出有多名幼教人員沒有在上周造冊施打疫苗範圍內，教育局長張明文指出，經統計後共有18人，今天會立刻通知他們協助在明天到各院所施打疫苗。
議員黃俊哲接獲幼教老師陳情，說自己被漏掉沒打到疫苗，詢問教育局只得到不知道下波造冊要等何時。
先前高雄市也有出現類似狀況，市長陳其邁也下令為該打的人打疫苗，教育局經過清查後，發現有18人因疏漏而未核定在施打名單中。
被問到為何高雄市可以新北卻無法，侯友宜未回應，而是交由張明文代答。他表示，幼教人員造冊都是按照全國一致規定，名單是照全國教保資訊網的在職人員名冊，經由幼兒園確認報給教育局。
張明文承諾，這18位在上周應該要打疫苗的幼教人，今天會立即通知，明天就能到各院所施打疫苗。
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