漏掉幼教人員18名 新北下令15日補打疫苗

新北市被爆出有多名幼教人員沒有在上周造冊施打疫苗範圍內，教育局長張明文指出，經統計後共有18人，今天會立刻通知他們協助在明天到各院所施打疫苗。

議員黃俊哲接獲幼教老師陳情，說自己被漏掉沒打到疫苗，詢問教育局只得到不知道下波造冊要等何時。

先前高雄市也有出現類似狀況，市長陳其邁也下令為該打的人打疫苗，教育局經過清查後，發現有18人因疏漏而未核定在施打名單中。

被問到為何高雄市可以新北卻無法，侯友宜未回應，而是交由張明文代答。他表示，幼教人員造冊都是按照全國一致規定，名單是照全國教保資訊網的在職人員名冊，經由幼兒園確認報給教育局。

張明文承諾，這18位在上周應該要打疫苗的幼教人，今天會立即通知，明天就能到各院所施打疫苗。