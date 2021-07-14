等待66天的零確診 侯友宜感性道謝所有市民
新北市今日雖新增2例，但都是居家隔離列管對象，扣掉這2例新增確診數是零，市長侯友宜為此表示，這66天每天都有市民確診，從校正回歸首日384人確診，新北用54天犧牲所有活動，造成嚴重經濟重機所換來零確診，真的感謝所有市民配合。
侯友宜回憶，他記得很清楚，這66天第1次看到零確診數據，遙想5月22日出現校正回歸時，新北有384例確診，這期間謝謝大家跟市府並肩作戰，用短短時間把384降到0新增。
「1天0不代表天天0，1天高不代表天天高」，侯友宜說，他表示大家都期待清零，但這是非常艱困的工作，現在已經走到社區感染，多少還有隱形傳播鏈存在，面對病毒隨時可能反撲，一定要學會謙卑，更努力、務實做好，讓民眾早日回到生活軌道。
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