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各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

僅2.7%餐旅業獲房屋稅減免 王鴻薇：北市為善不欲人知

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照

疫情爆發後各行各業都受到嚴重衝擊，台北市政府也推出房屋稅減免措施。台北市議員王鴻薇指出，台北市的住宿及餐飲業等行業，受到疫情影響營業面積縮減，可以申請房屋稅降低，但實際調閱資料發現，從5月到6月底，住宿及餐飲業竟只有314家獲得減免，難道市府是為善不欲人知嗎？對此，北市稅捐處表示，市府會從寬認定，等三級警戒結束後30天內都可以申請。

王鴻薇說，住宿及餐飲業受到疫情影響縮減營業面積，可申請由營業用稅率3%改按非住家非營業用稅率2%課徵房屋稅；以台北市來說，登記的住宿及餐飲業公司行號共有1萬1474家，但實際受到房屋稅減免的，竟只有314件，等於只有2.7%的住宿及餐飲店家受惠。

王鴻薇表示，三級警戒下，接近2個月時間，餐飲業只能外帶不可內用，許多店家只能苦撐待變，更多的是撐不下去，默默熄燈。但政府的紓困方案太多太複雜，大部份民眾或業者可能在搞懂如何申請之前，就已經先選擇停業止血。

王鴻薇表示，紓困要即時，更要大力宣傳全力輔導，否則政府頒布了這麼多措施，人民卻完全不知道，根本就是玩假的，除了宣傳外，也更應該要主動協助、主動給錢、主動減免。

稅捐處財產稅科長林麗雪指出，若7月26解除三級警戒，業者在結束後30天內都可以申請，也就是8月25日前都可以申請。由於北市是5月15日升級三級警戒，但不管是中央或台北市，暫停營業的行業，只要是政府公告的要停業的，北市府一定會主動公告，這是政府公告暫停營業的場所，稅捐處只要掌握到，都主動做。

至於5月24日以後餐廳暫停只有內用部分，可能還有廚房部分仍在使用，這部分須由由民眾來申請，目前都在受理中。至於申請 的文件沒有很複雜，市府有市民服務大平台，有房屋稅降稅部分，填寫資料，若是出租，對營業面積減少部分，可能需要營業人說明，減少營業面積減少多少，若有無法來說明，稅捐處也可以派員去現場核實。

林麗雪指出，目前申請中案件，仍陸續統計中，統計到6底，已經有800多件，若沒有做營業使用，可從3%，降為非營業用2%課徵。

北市 餐飲業 王鴻薇

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