汐止山區遭非法棄置大量廢棄物 新北逮搬家公司祭重罰

新北市環保局10日接獲里長通報，汐止區八連路一段山區遭非法棄置大量廢棄物，環保局與汐止分局聯手抽絲剝繭尋找線索，昨天查獲某搬家公司以每車8000元代價承攬廢棄物清運。搬家公司未領有廢棄物清除處理許可文件，涉嫌違反廢棄物清理法，環保局擬重罰。

環保局今天表示，某搬家公司四處承攬裝潢拆除工程，並在社群網站大肆張貼承攬事蹟以取信客戶，以每車8000元代價協助清運廢棄物，但未領有廢棄物清除許可文件，也未依合法管道處理，而任意棄置造成環境汙染。棄置前還先以自用小客車探路，確認四周無人後方進行棄置。

環保局說，棄置地點位於山區且相當偏僻，地主在首次發現該遭棄置廢棄物後即通報環保局到場處理，環保局會同汐止分局成立專案小組進行偵辦，尋獲可疑之油站油單及超商發票。經調閱該加油站監視畫面，果然發現該搬家公司車輛滿載廢棄物開進加油站，再擴大調閱沿線監視畫面，逐一比對作案車輛行駛軌跡後，查獲該車共載運6車次前往案址棄置。

環保局指出，張姓負責人到場說明時一度辯稱為駕車至此地散步，矢口否認有棄置情形，直至環保局拿出相關證據，才坦承犯行，環保局懷疑還有其他棄置點，與汐止分局將持續擴大偵辦，並要求行為人限期將廢棄物全數清除，避免持續影響環境衛生。