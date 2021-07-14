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北市核撥1032萬紓困身障勞工 96％員工領到1萬補助

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市已有96％庇護性身障員工領到1萬元紓困補助。本報資料照片
北市已有96％庇護性身障員工領到1萬元紓困補助。本報資料照片

受到新冠肺炎疫情影響，北市部分庇護工場均按停營運或採降載措施，為協助庇護工場及社會企業600多名身心障礙勞工，北市勞動局核撥1032萬元紓困補助金，目前已有96％員工獲得1萬元紓困金。

勞動局長陳信瑜指出，此項防疫補助是由中央補助辦理，北市採取即收、即審、即播的快速通關原則，採電子化作業，免去申辦人員出門洽公，降低疫情風險及加快行政效率。統計自開放申請至7月9日止，北市所轄43家庇護工場均已完成補助，共核撥1032萬元紓困補助金。

另外，勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響，辦理部分受僱勞工生活補貼計畫，庇護性就業者屬於勞動市場較弱勢的勞工，北市勞動局輔導、協助庇護工場及社會企業600多名身障勞工申領此津貼，目前已有96％以上的庇護性身障員工獲得1萬元紓困補助。

北市 庇護工場 新冠肺炎

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