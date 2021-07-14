藏頭詩疑暗批北市體育局長 中正運動中心：非本意

北市運動場館昨天起陸續「微解封」，中正區運動中心在臉書貼文宣布16日復業時，疑在文中以「藏頭詩」暗批體育局長李再立。廠商今天表示，非發文本意，經民眾提醒後已修改。

全台昨天起「微解封」，台北市12區運動中心除大同區率先復業外，其餘11區皆得等到16日才能對外開放，體育局說明，運動場館業者須遵循相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫指引才能復業，而大同區運動中心則是先以試營運方式開放民眾使用。

中正區運動中心昨天在臉書貼文宣布16日復業細節時，在文中表示「禮拜二修正公告，在市府體育局反覆考慮下，力求爭取市民運動機會，趕忙準備7月16日開館，另行公告單堂課程，老話一句敬請配合防疫規定，是小編唯一請求謝謝」。

貼文看似正常，但有民眾發現，若只看每句話第一個字，則會變成「禮在力趕另老是」，疑似用「藏頭詩」在暗罵李再立。

負責經營中正區運動中心的廠商說，跟體育局關係一直都很友好，發文的時候沒有想那麼多，經民眾提醒後發現有不妥的地方，便立刻修改貼文避免糾紛，因為本意並非如此，只是想歡迎民眾一起來運動而已。

廠商表示，因為小編認真經營社群、風格活潑，因此在臉書經營上給予很多權限，貼文出去前無須經過主管審視，應該不會考慮懲處小編。

體育局表示，經中正運動中心主動回報，此篇貼文為小編個人行為，李再立本人對此採開放態度，尊重運動中心言論自由，體育局亦接受各方指教，與各區運動中心溝通管道一直順暢，相關建議與指正都會聆聽並精進。