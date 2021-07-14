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北市微解封 華西街、南機場等7夜市停業至26日

中央社 / 台北14日電

國內疫情趨緩，13日起進入微解封階段，台北市夜市部分，市場處今天表示，華西街、南機場、公館、艋舺等7處夜市自主停業至26日，其餘夜市持續營運，並要遵守營運指引。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，台北市政府昨天公布微解封指引。北市府市場處今天指出，批發市場、傳統市場、夜市維持進出戴口罩、實聯制、身分證末碼單雙號分流措施、夜市攤販營業數降載50%。

市場處表示，夜市及傳統市場等禁止試吃、邊走邊吃，僅提供外帶、外送服務，熟食攤要加裝遮罩或隔板，自助取餐由工作人員服務。

市場處副處長高群荐說，北市16處列管夜市，因受疫情等影響，包含中正區公館、南機場夜市；萬華區廣州街、梧州街、西昌街、華西街、艋舺夜市，共7處夜市自主停業至26日。

他說，其餘夜市持續營業但要遵守營運指引，包含降載營業攤販數、限制1小時消費時間及排隊人數，從業人員量體溫、戴口罩手套、收付款後以酒精消毒等。

他表示，若傳統市場及夜市有攤販確診，以攤販為中心的九宮格範圍內業者停業3天，停業期間每天進行一次環境清消，視情況安排從業人員篩檢。

此外，北市府商業處指出，百貨、賣場、超市附設餐廳及美食街營運指引，包含禁內用、不可試吃、一律外帶、啟動人流管制；入場民眾戴口罩、實聯制、量體溫、保持安全社交距離；員工每天健康檢測及量體溫2次，並造冊適時分流上班等措施。

夜市 北市 南機場

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