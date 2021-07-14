快訊

直播／自購莫德納、AZ疫苗將抵台？ 指揮中心下午2時記者會

好消息！新北首度「見零」 僅2例居隔陰轉陽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金山獅頭山公園微解封僅步道開放 停車場、涼亭勿硬闖

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
金山獅頭山公園微解封僅步道開放，停車場、涼亭勿硬闖。圖／金山區公所提供
金山獅頭山公園微解封僅步道開放，停車場、涼亭勿硬闖。圖／金山區公所提供

新北市金山區公所今天表示，金山獅頭山公園遊客中心及園區步道昨天起微解封，開放首日即有近80人入園，園區目前除步道開放外，周邊獅頭山停車場、涼亭、廣場、花架迴廊及通往封閉區域步道仍為管制封閉，呼籲遊客在未開放前勿強行進入。

金山區長廖武輝表示，獅頭山公園開放後，遊客仍須嚴守防疫規定及保持社交距離，全程須佩戴口罩並維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離避免群聚，以保障自身及其他遊客防疫安全。因水域遊憩活動目前尚未開放，獅頭山公園周邊中角灣衝浪中心、中角灣、金青沙灘等海岸景點仍未開放，相關管制區未來將滾動式調整開放時間。

廖武輝說，配合中央流行疫情指揮中心宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，金山區獅頭山公園昨天起開放遊客中心及園區步道提供市民遊憩，開放首日有近80人入園，為保持遊客戶外低密度活動，園區目前除步道開放外，周邊獅頭山停車場、涼亭、廣場、花架迴廊及通往封閉區域步道仍為管制封閉，呼籲遊客在未開放前勿強行進入。

金山獅頭山公園微解封僅步道開放，停車場、涼亭勿硬闖。圖／金山區公所提供
金山獅頭山公園微解封僅步道開放，停車場、涼亭勿硬闖。圖／金山區公所提供
金山獅頭山公園微解封僅步道開放，停車場、涼亭勿硬闖。圖／金山區公所提供
金山獅頭山公園微解封僅步道開放，停車場、涼亭勿硬闖。圖／金山區公所提供
金山獅頭山公園微解封僅步道開放，停車場、涼亭勿硬闖。圖／金山區公所提供
金山獅頭山公園微解封僅步道開放，停車場、涼亭勿硬闖。圖／金山區公所提供

金山 社交距離

延伸閱讀

金山景點不解封 線上募集舊照片挺防疫

影／悶太久？北海岸漁港爆人潮金山區公所大聲公疏散

防疫不無聊 金山辦線上老照片票選活動

金山廣篩今增至550人快篩PCR同步做 有人直接帶行李箱

相關新聞

北市中正運動中心小編惡搞 FB公告藏粗話罵李再立

台北市中正運動中心昨在Facebook發文，表示7月16日將開館，不過小編疑似在貼文內寫藏頭詩「禮在力趕另老是」罵北市體...

鳴個喇叭！華新街 讓你一秒到緬甸

「鳴個喇叭！」（Mingalar par）我用緬甸話的「你好」向人打了聲招呼，一同加入這流動的風景。

金山獅頭山公園微解封僅步道開放 停車場、涼亭勿硬闖

新北市金山區公所今天表示，金山獅頭山公園遊客中心及園區步道昨天起微解封，開放首日即有近80人入園，園區目前除步道開放外，...

全台最高！ 台北市疫苗接種覆蓋率達22％

中央自購及其他國家捐贈的疫苗陸續到貨，蔡英文總統6日喊話，希望7月底全國疫苗接種覆蓋率能達到20至25％，台北市副市長蔡...

接種空窗？行駛雙北公車司機染疫 北市：本周施打完畢

台北市政府公布最新5例確診個案的公共場域足跡，其中一名確診者案15388曾搭乘688、285、榮總接駁車等三路線公車趴趴...

新北被爆多名幼教人員沒被造冊 議員籲市府盡速補打

新北市上周針對幼兒園、課照中心教職員造冊超過1萬人施打疫苗，卻被爆出有多名幼教人員被遺漏，致電教育局詢問承辦人卻請他們自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。