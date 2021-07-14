金山獅頭山公園微解封僅步道開放 停車場、涼亭勿硬闖

新北市金山區公所今天表示，金山獅頭山公園遊客中心及園區步道昨天起微解封，開放首日即有近80人入園，園區目前除步道開放外，周邊獅頭山停車場、涼亭、廣場、花架迴廊及通往封閉區域步道仍為管制封閉，呼籲遊客在未開放前勿強行進入。

金山區長廖武輝表示，獅頭山公園開放後，遊客仍須嚴守防疫規定及保持社交距離，全程須佩戴口罩並維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離避免群聚，以保障自身及其他遊客防疫安全。因水域遊憩活動目前尚未開放，獅頭山公園周邊中角灣衝浪中心、中角灣、金青沙灘等海岸景點仍未開放，相關管制區未來將滾動式調整開放時間。