聽新聞
test
0:00 / 0:00
金山獅頭山公園微解封僅步道開放 停車場、涼亭勿硬闖
新北市金山區公所今天表示，金山獅頭山公園遊客中心及園區步道昨天起微解封，開放首日即有近80人入園，園區目前除步道開放外，周邊獅頭山停車場、涼亭、廣場、花架迴廊及通往封閉區域步道仍為管制封閉，呼籲遊客在未開放前勿強行進入。
金山區長廖武輝表示，獅頭山公園開放後，遊客仍須嚴守防疫規定及保持社交距離，全程須佩戴口罩並維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離避免群聚，以保障自身及其他遊客防疫安全。因水域遊憩活動目前尚未開放，獅頭山公園周邊中角灣衝浪中心、中角灣、金青沙灘等海岸景點仍未開放，相關管制區未來將滾動式調整開放時間。
廖武輝說，配合中央流行疫情指揮中心宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，金山區獅頭山公園昨天起開放遊客中心及園區步道提供市民遊憩，開放首日有近80人入園，為保持遊客戶外低密度活動，園區目前除步道開放外，周邊獅頭山停車場、涼亭、廣場、花架迴廊及通往封閉區域步道仍為管制封閉，呼籲遊客在未開放前勿強行進入。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言