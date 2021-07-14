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接種空窗？行駛雙北公車司機染疫 北市：本周施打完畢

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
示意圖。行駛於雙北的公車司機確診、染疫民眾搭公車趴趴走，北市府表示本周將持續進行北捷及公車人員接種。本報資料照片
示意圖。行駛於雙北的公車司機確診、染疫民眾搭公車趴趴走，北市府表示本周將持續進行北捷及公車人員接種。本報資料照片

台北市政府公布最新5例確診個案的公共場域足跡，其中一名確診者案15388曾搭乘688、285、榮總接駁車等三路線公車趴趴走，另行駛雙北地區的中興巴士616路線公車司機，因送貨員兒子確診遭感染。台北市副市長蔡炳坤表示，將持續協助北捷及公車人員接種，盼這禮拜能全數施打完畢。

中興巴士616路線行經新北市新莊區、台北市民權西路、天母等地，1名60餘歲司機在12日被驗出確診，雙北緊急匡列56位駕駛及站務人員採檢，目前尚未發現其他確診。

案15388於7月8日上午8時至9時10分間，曾搭乘688路線公車從長春敦化北路口搭到長庚醫院站；8日下午2時至2時20分，再搭乘榮總醫院接駁車；當天下午3至4時再搭285路線公車，從榮總一搭到民權龍江路口。

對於中英巴士司機確診一事，外界質疑北市協助公車司機接種有空窗期，蔡炳坤說，北市疫調都很務實在進行，交通運輸人員接種部分，北市計程車司機已全數施打疫苗完畢，捷運跟公車則盼在本周完全接種完畢。

北市日前針對北捷部分第一線工作人員進行接種，但仍為全數施打完畢，蔡炳坤表示，已跟交通部長王國材討論，王國材了解北捷及公車工作人員的疫苗施打需求，但「真正原因就是疫苗夠不夠的問題」。

王國材一開始告知，能匡列的疫苗有限，須按照優先順序來分配，但後來她了解北捷跟公車的急迫性，因此北捷優先協助接種，交通部都很了解；目前北捷及公車人員已有約5000人接種，還有8000至9000人等待施打。

蔡炳坤說，希望今明兩天能協助接種完畢後，花博爭艷館疫苗接種站能繼續啟用，協助其他人施打疫苗，今天會再跟中央確認，只要疫苗到位就進行規畫，強調北市跟交通部的步調是一致的。

而案15388搭3路線公車趴趴走部分，北市衛生局長黃世傑回應，有關案15388的疫調及匡列人數、周五清零計畫等都會在下午3時30分防疫記者會說明。

北市聯醫仁愛院區院長蕭勝煌說，疫調是多方面在進行，北市聯醫也會協助做疫調及清零計畫，只要有發現確診個案，不管是精準疫調、傳統疫調、科技疫調等都會做。

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