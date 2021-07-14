全國最高！ 台北市疫苗接種覆蓋率達22％

中央自購及其他國家捐贈的疫苗陸續到貨，蔡英文總統6日喊話，希望7月底全國疫苗接種覆蓋率能達到20至25％，台北市副市長蔡炳坤今前往花博爭艷館疫苗接種站視察時表示，台北疫苗接種覆蓋率已達22％，全國最高。

蔡炳坤指出，中央配發74萬疫苗，北市目前已施打近60萬，「疫苗接種覆蓋率達22％，全國最高」。今明兩天花博爭艷館接種站協助65歲以上長者接種，單日最多可替1.4萬人施打疫苗，明日就能將疫苗接種完畢。

根據北市府統計，北市65歲以上長者7月14日於北市275家醫院及花博18線接種者有35903人，7月15日於275家醫院及花博18線預約接種者有27179人，在12區電話登記者有8045人，總計有71127人

蔡炳坤表示，除了幫長者施打疫苗外，市府也會安排專案接種人員包含市場處、動物園工作人員、北捷及公車約9000人施打疫苗，預計本周將能全數施打。