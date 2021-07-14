配合新泰塭仔圳重劃 泰山鴻禧婚宴會館歇業拆除

新北市政府規定新泰塭仔圳重劃案第一區工廠須在限期9底前完成搬遷，本來僅有61間廠商搬移，但5月中後工廠大量遷出，6月底時點交量已達215件，點交面積達56公頃，其中泰山知名的「鴻禧婚宴會館」也在母親節後歇業拆除，於近期點交給市府。新北市地政局表示，期限將至，警戒三級後點交成長幅度高達250%，進度相當順利。

新泰塭仔圳原本是塊農地，後來大量工廠進入，排放出許多廢水，而且工廠棟距間也小、道路雜亂，市府希望能重新規畫該區，訂出時程要求當地數千家工廠在年底前遷走，第一區期限在9月底、第2區期限為12月底。

第一區工廠總數約有2700家，本來在5月中之前僅有65家完成點交，但疫情後開始有許多工廠主動歇業、拆除，到6月底時已有215件地上物完成移轉給市府的程序，成長幅度達到250%，就連當地相當知名知名的鴻禧婚宴會館也在母親節後歇業拆除。

鴻禧婚宴會館老闆許火炎表示，他們餐廳在地經營很多年，地方上許多婚宴、社團活動都在這裡舉辦，對很多人來說都是回憶，但這次市府要開發塭仔圳，他們也認為這樣能讓地方環境變得更好，所以就在母親節後主動歇業、拆除。

劉姓地主表示，政府在規畫塭仔圳重劃案其實滿完善的，有學校、醫療體系，路面也都會整理，他也期許開發後，能提升新莊副都心、頭前重畫區的環境，讓市民住的更舒適。

地政局指出，其實目前完成拆除作業的廠商約有900家，不過要點交還有許多程序要走，預計近期點交量將再大幅上升，同時也要提醒業者，若沒有在9月28日前完成拆除、點交作業，屆時市府將不會發放補償金，同時還會派人強制拆除。