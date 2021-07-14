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新北被爆多名幼教人員沒被造冊 議員籲市府盡速補打

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
新北教育局被爆出造冊名單有瑕疵，議員黃俊哲認為應盡速讓符合資格的人補打疫苗。圖／新北教育局提供
新北教育局被爆出造冊名單有瑕疵，議員黃俊哲認為應盡速讓符合資格的人補打疫苗。圖／新北教育局提供

新北市上周針對幼兒園、課照中心教職員造冊超過1萬人施打疫苗，卻被爆出有多名幼教人員被遺漏，致電教育局詢問承辦人卻請他們自行到疫苗預約系統登記，回覆第2次造冊不知何時。教育局回覆，第2波造冊中央還沒通知，還請請上波沒被造冊的人員耐心等候。

新北市議員黃俊哲接獲幼教老師陳情，指出有多名幼教人員在上次造冊疫苗中被遺漏。新北上周核發1.19萬劑疫苗給幼兒員、課照中心職員施打，教育局表示，上次疫苗造冊是以今年6月16日前所核備符合資格的在職人員。

據了解，被遺漏主有3種可能，約有10多名幼教職員因園方誤刪沒在造冊名單，若是6月16日前還沒核備的新進人員也不會列入，另有可能是在職人員申請育嬰留職停薪。

黃俊哲服務處指出，8月有可能就會復課，但幼教人員致電給教育局卻被回不知道何時才會第2次造冊，請幼教人員自己去排18歲以上疫苗。

教育局表示，因中央尚未通知，還沒有第2波造冊時間，還請耐心等候，有關承辦人員的回應，是希望雙軌並行，盡可能替幼教人員爭取到打疫苗機會。

黃俊哲認為，高雄市也有同樣狀況，但市長陳其邁就有對遺漏名單安排施打，為何新北不能比照辦理，明明疫苗還有剩，市府應該立即為符合資格的人補打。

疫苗 幼教

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