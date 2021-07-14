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北市中正運動中心小編惡搞 FB公告藏粗話罵李再立

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
小編在公告中藏頭「禮在力趕另老是」，粗話罵北市體育局長李再立。圖／翻攝北市中正運動中心FB
小編在公告中藏頭「禮在力趕另老是」，粗話罵北市體育局長李再立。圖／翻攝北市中正運動中心FB

北市中正運動中心昨在Facebook發文，表示7月16日將開館，不過小編疑似在貼文內寫藏頭詩「禮在力趕另老是」罵北市體育局長李再立。李再立表示，自己是公眾人物，決策本來就可受公評，不會去提告或處理，但任何言論都要負責。

為了因應7月16日的開館，中正運動中心在FB粉專發文說「禮拜二更正公告，在市府體育局反覆考慮下，力求爭取市民運動機會，趕忙準備7/16開館，另行公告單堂課程，老話一句敬請配合防疫規定，是小編唯一請求謝謝」，此外還公告開放時段、未開放項目與防疫措施。

但仔細一看，該公告的每句話的第一個字都帶有玄機，組合起來是「禮在力趕另老是」，成了罵李再立的粗話。

對此，李再立聽聞後大笑三聲，並說「我們本來就是公眾人物，任何決策都可受公評」。李再立表示，每個區的運動中心都是委外廠商經營，體育局是督導單位，小編並非體育局內的成員。

面對小編藏頭詩偷藏粗話，李再立說，自己不會去提告也不會做任何處理，尊重每個人的言論自由，但任何言論都要負起責任。

體育 北市

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