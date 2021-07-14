新北微解封 19日檢討開放不影響防疫的行業類別

新北市長侯友宜今天在市政會議表示，新北「微解封」順序與原則「先戶外再戶內集會」，最後才是餐飲內用，19日會檢討開放不影響COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫的行業類別。

他說，新北是城鄉差距與都會型態不同的重災區，只有防疫團隊與市民最清楚，既然中央政府授權地方，新北將考量環境條件討論微解封狀況，制訂與評估防疫政策。

此外，民主進步黨籍新北市議員張志豪13日說，新北施打疫苗最慢，拖慢覆蓋率，侯友宜應快點增設大型接種站，加速施打，台灣才有機會達成群體免疫。

侯友宜表示，新北疫苗接種策略是「求好、求穩、不求快」在地方執行接種計畫結束（15日）後，會做好相關接種統計。新北長者多，醫療體系不足，面對疫情海嘯，除接種疫苗，還要防疫，兩邊作戰。

他說，外界雖對新北配送疫苗剩餘量、疫苗接種覆蓋率有聲音，但仍依自己作戰策略前進。疫苗接種覆蓋率不是比賽，仍期待提升接種意願，在一定時間內施打完畢。

侯友宜表示，請新北市政府民政局透過鄰里系統多宣導，65歲以上民眾只要有意願，都歡迎施打。

新北市府說，近日確診個案在個位數與雙位數起伏，這段期間仍須謹慎持續監測，請各局處針對少數零星隱形傳播鏈，做好擴大匡列、採檢及隔離，找出個案，不能有漏網之魚。