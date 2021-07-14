「夢遊」撤展引不捨 當代館、藝術家不排斥重現

佇立在台北車站11年的「夢遊」鳥人昨天被撤下，引發民眾不捨。台北當代藝術館今天表示，原地重現不是那麼可行，但不排斥任何可能；藝術家則表示，重新展出都是有可能性的。

佇立在捷運台北車站與中山站地下街交界處已有11年的裝置藝術「夢遊」，因其造型為白色人身、黃色鳥頭，又被稱為「鳥人」，已在昨天被悄悄撤下，引發眾多網友不捨告別。

台北當代藝術館昨天表示，館方從民國99年開始跟台北捷運公司合作，在捷運站內展出藝術作品，每年續約時都會徵詢作品藝術家的意見，看要不要繼續展出，「夢遊」的藝術家今年則決定要將它撤下整理。

台北當代藝術館館長駱麗真今天進一步說明，這件作品每隔一段時間都會有清潔與維修需求，藝術家也知道作品本身狀況不是很好，館方長年來都在思考要讓作品能夠休息，畢竟在公眾場合很難直接拆下來做整體維護。

駱麗真說，與北捷合約在今年5月31日到期，和藝術家溝通原委及後續處理方式，並得到藝術家同意後，決定讓「夢遊」畢業，不過因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，直到昨天「微解封」才完成拆除。

對於「夢遊」後續有沒有機會再度與大眾見面，駱麗真說，「夢遊」站在台北車站已經11年，是大家共同回憶，有些人覺得很可愛、很喜歡，也有人認為「夢遊」身上散發著靈異氣質；她不排斥任何可能，不過用同樣脈絡重現在原地，可能不是那麼可行。

「夢遊」創作者何采柔說，作品撤下後看到大家反應這麼熱烈，讓她很感動、很開心，目前規劃就是先把作品放進倉庫裡，重新展出就看之後有沒有跟其他單位合作空間，應該都是有可能性的。