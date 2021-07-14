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疫情影響 大稻埕煙火節延至10/16 台北燈節再延至耶誕
每年都在農曆七夕左右舉辦台北大稻埕煙火秀，因受疫情影響，台北市長柯文哲拍板，決定七夕情人節的「2021大稻埕情人節煙火秀，將延期至10月16日舉辦，至於今年初原定延期至中秋舉辦的2021年台北燈節，則將再度延期至耶誕節舉辦。
台北市觀光傳播局長劉奕霆表示，往年都在農曆七夕情人節舉辦的「2021大稻埕情人節」活動，今年因受三級警戒影響，確定不會在下月舉辦，則延期至10月16日。
至於今年的台北燈節舉辦也一波三折，今年燈節原定2月26日至3月7日舉辦，因年初發生本土確診案例，北市府宣布延至中秋節辦理，結果疫情5月爆發，柯文哲上周於晨會拍板，2021台北燈節延至耶誕節期間12月17日至26日辦理。
依北市府規畫，今年台北燈節在萬華區舉行，範圍北起貴陽街、南至艋舺大道、西自西園路、東到康定路，包括「七彩」、「八寶」、「新世界」等燈區，也首創AR虛擬燈區，北市府評估，目前疫情雖然穩定，但仍擔心舉辦活動會造成群聚，仍不可掉以輕心，寧可將時間再往後延。
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