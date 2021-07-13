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無障礙通行改善 鶯歌老街部分路段改瀝青鋪面

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
鶯歌陶瓷老街區現況。圖／新北市工務局提供
鶯歌陶瓷老街區現況。圖／新北市工務局提供

為改善鶯歌陶瓷老街人本空間及車行環境，新北養工處將執行「三鶯文創整合計畫」，預計年底將先進行「陶」路徑的鋪面改善工程，會在保有陶藝特色的前提下局部更新，方便娃娃車、輪椅通行，提升用路安全性。

養工處指出，計畫將改造四條路徑，串聯鶯歌老街、陶瓷博物館、新北美術館及鶯歌火車站，目前已經爭取到中央前瞻計畫補助，預計年底將先進行其中一條「陶」路徑的鋪面改善工程，把鋪面破損、打滑、標線不明確及人行道未能串聯等問題一併納入改造。

養工處強調，市府已在今年初辦理過地方說明會，綜整商家及里民寶貴意見後，以朝向人車分流方式，擴大人行空間、落實無障礙通行環境為主要規劃方向；在鋪面材質安全的議題上，假日人行徒步區（重慶街、陶瓷街及尖山埔路1到105號）路面將保留現況的石材磚面，僅針對兩側人行道環境進行無障礙的改善，而有行車需求的育英街及尖山埔路107到235號車道鋪面材質則改為瀝青混凝土，並將兩側人行道重新整理，與徒步區內人行道串聯。

養工處表示，會在維持老街整體陶藝環境特色前提下，藉由局部道路鋪面的更新，提升用路人的安全性，並確保娃娃車、輪椅通行的舒適性，尤其隨著捷運三鶯線的興建，預期未來會有更多觀光人潮，屆時鶯歌老街將會是一條國際級觀光老街，鋪面改善工程詳情也將在明天中午上傳計畫影片（https://www.facebook.com/twinklecity)，歡迎民眾搜尋查看。

鶯歌陶瓷老街區現況。圖／新北市工務局提供
鶯歌陶瓷老街區現況。圖／新北市工務局提供
鶯歌陶瓷老街區現況。圖／新北市工務局提供
鶯歌陶瓷老街區現況。圖／新北市工務局提供

人行道 老街 陶藝

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