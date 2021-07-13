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PO不厭亭美照 侯友宜：久違美景會等著我們

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜今在社群軟體Instagram分享新北瑞芳不厭亭美照。圖／翻攝侯友宜Ig
新北市長侯友宜今在社群軟體Instagram分享新北瑞芳不厭亭美照。圖／翻攝侯友宜Ig

防疫三級警戒延至7月26日，不過今是為微解封首日。新北市長侯友宜指出，一步一腳印緩緩解封、慢慢放寬，久違的美景會等著我們。

侯友宜今在社群軟體Instagram分享新北瑞芳不厭亭美照，照片中有多道光芒。侯友宜發文分享，這道光，是你我的希望，也是所有人回到過去的盼望，期待疫情朝著好的方向走，相信兩周後，大家能看到好的結果！

侯友宜也在文末提到，瑞芳不厭亭不解封，風景區部分微解封，並要市民朋友身心微放鬆。

侯友宜 瑞芳

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