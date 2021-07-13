北市E化市場入場機制 15日萬大、濱江、環南先測試

台北市為資訊化管理市場入場機制，透過悠遊卡介接中央的健保系統，採靠卡感應通行。台北市長柯文哲表示，預計於7月15日測試閘門系統，從萬大、濱江、環南3市場先開始，同時也鼓勵市民下載台北通，方便民眾未來實名制登記。

北市預計在批發市場建立類似捷運閘門，以刷悠遊卡的方式，提供攤商進出檢視PCR篩檢與疫苗接種紀錄，今天進行裝設與測試，對此，柯文哲表示，15日測試閘門系統，從萬大、濱江、環南3市場先開始，如果成功，未來北市疫苗護照也比照辦理。

柯文哲說，並鼓勵市民下載台北通，因為台北通為實名制，接著就可以綁實名制悠遊卡，由於將來多處場所可能進行實名制，屆時可以讓實聯制管理會方便很多，民眾還可以順便搭配用悠遊付，達到一卡一通一付，這是未來的方向。