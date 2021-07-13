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復業首日 台北地下街人潮銳減、影城每廳僅20人
中央日前宣布13日微解封指引，北市府開放電影院、台北地下街等。今天是復業第一天，台北Y區地下街人數寥寥可數，大多店家也選擇暫停營業或整理庫存；K區地下街疫情間仍持續開幕，但餐飲業只有幾家著，許多難以外帶的餐廳暫停營業；電影院部分，據員工轉述，每廳平均只有20人左右，客人還是會擔心疫情。
台北地下街平時電玩、公仔扭蛋區人潮最多，還可見不少外籍移工。今天是Y區台北地下街第一天復業，地下街只留少數出入口落實實聯制，不少店家已經開始營業或整理庫存，但更多的是鐵門拉下暫停營業的店家，明明是暑假，也不見學生族群出現，整個地下街不超過50人，員工明顯比顧客多。
另一頭的K區地下街更慘，人數兩隻手指頭數得出來，雖然一直開放，但因為餐飲業相當多，難以外帶的餐廳都大門深鎖，只有少數店家還在營業。
關閉近2個月的電影院也終於可以營運，影城主管透露，今天整天平均每廳觀看電影的人數只有20人左右，畢竟民眾還是會畏懼疫情，影城也必須要遵守室內不超過100人、梅花座、禁止飲食等，「這是台北的狀況，其他地區的電影院可能更慘」；不過有部分熱門新片即將上映，影城主管說，線上預約的狀況滿踴躍的，就盼人氣能夠回升。
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