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百貨若一時間無法打疫苗 柯文哲：建議每月篩檢

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，關於百貨公司，他的建議是若一時間無法打疫苗，企業自己想辦法，也許每個月做一個篩檢，可以減少員工確診。圖／北市府提供
柯文哲說，關於百貨公司，他的建議是若一時間無法打疫苗，企業自己想辦法，也許每個月做一個篩檢，可以減少員工確診。圖／北市府提供

部分場所有條件微解封，台北市長柯文哲今天防疫記者會中表示，微解封還是要小心，他也舉首爾、東京為例子，微解封若一不注意，疫情還是就會全部爆發，所以解封不會一下子解開，會慢慢放，所以對餐廳、夜市還是要說聲抱歉，知道你們非常期待，還是傳播的危險比較高，群聚吃飯還是要擺最後。

柯文哲說，關於百貨公司，他的建議是若一時間無法打疫苗，企業自己想辦法，也許每個月做一個篩檢，可以減少員工確診，因若確診，整館要停業24小時，確診員工主要工作區域也要停業三天，每一個確診案例，對業者都是損失。所以在還沒有打疫苗前，對業者來說，唯一方法就是定期篩檢，這是他唯一可以想到的方法。

至於百貨賣場、超商及附設餐廳及美食街，柯說，賣場超市依照身分證末碼管制人流，假日強致執行。美食街餐廳禁止內用，一律只能外帶。

柯文哲也提到，寺廟的問題，的確是一開始內政部與中央疫情指揮中心兩個命令互相矛盾，現在確認後，宮廟還是可以開放，但還是要單一出入口，更不可以吃東西、全程戴口罩、實聯制、保持社交距離，最重要是人流控制，至於規定宗廟若開放不要超過99人，但每個廟大小不一樣，就自己控制一下，保持室內1.5公尺是原則，自己看著辦，盡量一開始不要人太多，

至於台北市展覽場館，包括戶外文化園區開放，室內則有美術館、博物館、文化中心等藝文場所開放，但入場規則皆需戴口罩、量測體溫、消毒及實聯制，原則採預約制。至於場館消毒每兩小時為單位，場次間進行消毒。展場內也要保持單一出入口，參觀民眾需要保持一點五公尺社交距離，展間容留人數不超過一百人。

台北市也有6處市府自營場館，包括台北體育館、台北田徑場等；還有48處河濱及堤內公園運動場、十二區運動中心開放。柯文哲說，這些開放的場館，游泳池不開放；會緊密接觸的包括籃球足球也不開放；至於台北市校園廣場也不開放，運動場所會以有營業的優先開，但還是一樣，要小心，自己要注意。

柯文哲說，北市府沒有訴諸強硬的管理方式，是因為他相信台北市民素質，原則知道就盡量做到，再度提醒大家，台北市雖確診掉到每天不到十個，也相信疫情趨緩，不過外國例子，一放鬆就會爆發。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 柯文哲 微解封

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