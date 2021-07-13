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微解封首日人流車流良好 侯友宜：持續監控保低度活動

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供
新北市長侯友宜。圖／新北市新聞局提供

今天是微解封首日，新北市長侯友宜表示，新北還是謹慎，目前先開放戶外空間，且區公所及主管機關會持續監看、落實防疫，而人流車流也都良好，目前沒有群聚現象。侯友宜也感謝警察同仁協助精準疫調，才讓新北防疫有成。

侯友宜指出，新北幅員遼闊，微解封還是以「不開放為原則，放寬為例外」，目前先以場館戶外空間開放，看起來人流車流都非常良好，沒有群聚現象，市府也會不斷派出區公所及主管機關等人員到現場來監看，以落實防疫，讓民眾在微解封下有空間安全的舒緩大家身心，但還是希望市民配合低度活動。

侯友宜表示，新北警察同仁在防疫期間也很辛苦，不但要維護治安，還要跟衛生局並肩作戰、精準疫調，目前200名警力接受衛生局專業訓練，希望在疫調過程中有更多的發揮。

侯友宜說明，之前隨著量增加，也調整步伐，各分局人員加入疫調小組，都由警察局大數據分析小組，從各方面通盤了解個案情況，並將資料交給衛生局判斷。

侯友宜強調，新北警察局在疫情爆發第一時間就動員1600名警力，協助新北市作疫調，今天新北疫調順利周全，都要謝謝警察的辛苦。雖然現在個案沒以往多，但還是把每一個都當成重大案件來處理，且一定要很快，不管是刑大或分局，大家都快速統合作戰，快速做好疫調，提供衛生局及區公所做擴大採檢、匡列及居家隔離等，讓疫情能控制，這就是新北的精準疫調。

另外，新北確診數今日稍微提升，衛生局長陳潤秋認為，疫情本來就上上下下，最近有準備解隔的確診個案，還有台北某運輸公司確診個案的十人家戶感染，尤其雙北是共同生活圈，個案在哪都會互相影響。

至於先前有運鈔女保全遭警員拒借廁所，陳潤秋表示，衛生局雖然認定可以，但防疫期間，公家能否讓外人進入，還是得視各機關場地決定，會再與民眾做溝通。

衛生局 侯友宜 微解封

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