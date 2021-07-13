進出水霧消毒隧道 瑞芳美食廣場重新開業

瑞芳美食廣場自疫情三級警戒後，配合新北市市場處進行自主歇業，一個多月時間，令許多老主顧相當想念美食滋味，而美食廣場自治會今(13)日重新開業，配合市府只能外帶的原則，並添購全新北唯一的二氧化氯消毒隧道，民眾的進出透過立體式水霧消毒，加強防疫更安心。

瑞芳美食廣場休息近兩個月，總算在今(13)日重新營業，有部分老店直呼營業四十餘年，從未遇過這麼嚴重的歇業狀況，今天重新開張，有些攤商仍在準備器具清潔與備料，這週也會陸續恢復開伙，接近中午時間，許多老饕便排隊購買肉羹、胡椒餅、蛋包飯、煎餃等美食，有些攤商也劃設排隊間隔，保障購買民眾的社交安全距離。

瑞芳美食廣場自治會監委廖正雄表示，瑞芳美食廣場應對這次重新開業，除了進行單一出入口管制量體溫、實聯制外，也限制100人以下的容留人數，並希望民眾按照身分證字號尾數單雙號進行自主分流，入口處右方有拉起排隊動線，民眾須通過量額溫機器，以及這次特別添購的立體式水霧消毒門，進行全身的清消，而自治會也鼓勵攤商做外送，或是民眾加Line先點餐後領取，降低等候餐點的防疫風險，而各攤商也嚴格要求攤攤有壓克力板及保鮮膜的食物防護，讓民眾能安心購買，防疫期間美食廣場營業時間更動至8時至20時，希望民眾在微解封期間仍要注意自主健康管理，保障你我健康安全。