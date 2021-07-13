聽新聞
test
0:00 / 0:00
避免淡水老街人潮聚集 公所、警局河岸巡察
全國三級警戒延長至7月26日，今(13)日部分場所有條件的鬆綁「微解封」，對於在家防疫悶壞的民眾有機會出門透透氣，但為避免報復性的出遊人潮，可能群聚或沒戴口形成防疫破口，淡水區公所及淡水警分局於淡水老街及金色水岸稽查勸導。
區長巫宗仁表示，全國新冠肺炎確診數持續穩定趨緩，民眾防疫的心已經開始浮動，但對於疫情更需謹慎嚴格以待，淡水區公所，於微解封前的周休假期10日及11日派工作人員，於淡水老街與金色水岸沿線，勸導取締未戴口罩及違反相關防疫規定的民眾，全力防堵疫情破口，不讓降溫的疫情再次失控。
三級警戒持續至7月26日，疫情雖有稍微趨緩，但仍不可掉以輕心，面對「微解封」民眾在適度鬆綁的防疫新制規定同時，仍應遵守各項防疫規範，落實戴口罩及保持社交距離，面對疫情「同島一命」，一起努力做好防疫工作，力拼降級解封，回歸正常生活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言