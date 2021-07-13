避免淡水老街人潮聚集 公所、警局河岸巡察

全國三級警戒延長至7月26日，今(13)日部分場所有條件的鬆綁「微解封」，對於在家防疫悶壞的民眾有機會出門透透氣，但為避免報復性的出遊人潮，可能群聚或沒戴口形成防疫破口，淡水區公所及淡水警分局於淡水老街及金色水岸稽查勸導。

區長巫宗仁表示，全國新冠肺炎確診數持續穩定趨緩，民眾防疫的心已經開始浮動，但對於疫情更需謹慎嚴格以待，淡水區公所，於微解封前的周休假期10日及11日派工作人員，於淡水老街與金色水岸沿線，勸導取締未戴口罩及違反相關防疫規定的民眾，全力防堵疫情破口，不讓降溫的疫情再次失控。

三級警戒持續至7月26日，疫情雖有稍微趨緩，但仍不可掉以輕心，面對「微解封」民眾在適度鬆綁的防疫新制規定同時，仍應遵守各項防疫規範，落實戴口罩及保持社交距離，面對疫情「同島一命」，一起努力做好防疫工作，力拼降級解封，回歸正常生活。