挺在地店家渡過疫情 汐止議員推防疫套餐

疫情期間，不少店家生意都受到影響，全國防疫三級警戒，餐廳、小吃店禁止內用，生意差很多，新北市議員白珮茹力挺在地店家度過這波疫情，推薦在地店家的防疫套餐，像是越南美食推出的便當、或是餐廳推出的DIY套餐、材料回去自己煮等等，都是疫情期間的新選擇。

新北市議員白珮茹說，今天中午訂的是服務處對面的越南美食，天氣熱吃一點南洋口味，清爽下飯，因為，現在防疫期間很多餐廳疫情期間都不能內用，所以都改採外送或是外賣的方式，偶爾吃點不同的口味，也會讓整個下午上班的心情會更好，所以，今天就點越式的便當，因為以前餐廳都是內用，那現在不能內用了，他們就做了變化，推出便當，也非常便宜實惠，我相信汐止很多餐廳，包括寬和展宴館、台灣味等等各個餐廳生意，都因為疫情受影響，很多老闆也為了員工的生計，希望讓員工還是有工作、餐廳也能維持下去，所以，改了外送外賣。

白珮茹表示，上週服務處也買了寬和餐廳整個調理好的蔬菜包，把各類的菜類都切好分裝，不用再到市場買一大堆菜又剩一大堆，因為很多上班族的媽媽們其實買了那麼多菜，沒有天天煮也會造成浪費，所以，買了餐廳的食材包回來自己煮，也是防疫期間一種樂趣，因為，餐廳的口味一定在自己廚房家裡口味不一樣，所以，上週就買了寬和的防疫套餐包括橙汁排骨等三菜一湯回來，自己煮和服務處的助理們一起吃，非常的美味非常的下飯，雖然，疫情期間沒有辦法到餐廳，但是，還是可以支持在地的美食，讓這些餐廳在疫情過後可以繼續服務大家，也讓汐止的餐廳在大家的支持下，平安度過疫情，大家一起防疫守護台灣。