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為創新地方產業 三芝青農試種三星蔥

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
三芝有機農場馬文權今年在三芝首度嘗試種植三星蔥，讓農場作物更多元、具有市場供貨穩定性與競爭力。 圖／紅樹林有線電視提供
三芝有機農場馬文權今年在三芝首度嘗試種植三星蔥，讓農場作物更多元、具有市場供貨穩定性與競爭力。 圖／紅樹林有線電視提供

北台灣農友種蔥大多種植北蔥、四季蔥等適合氣候的品種，不過適合北部種植的蔥品種在一年的生產中，會出現幾個月的空窗期，三芝有機農場馬文權今年在三芝首度嘗試種植三星蔥，讓農場作物更多元、具有市場供貨穩定性與競爭力

三芝有機農場馬文權說，青蔥是家庭、餐廳一年四季都會使用到的食材，市場需求相當的穩定，因此也想著在農場青蔥產季的空窗期，可以尋找不同的蔥種來種植，而三星蔥的生長季節恰好適合，加上三芝與三星的氣候類型有些相似，因此決定嘗試，產量也相當不錯。

三芝有機農場嘗試種植三星蔥，不僅僅希望補足北部蔥產季空窗，也期待讓擁有大片農地的三芝農產區能夠更多元、具有競爭力，創新產業並發展成為地方特色，未來也不排除讓產業升級，讓三芝蔥既好吃又好玩。

競爭力 農地

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