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保安宮微解封一度被壓下？ 柯文哲：中央兩公文互相矛盾

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
微解封首日，台北大龍峒保安宮開放讓民眾入內參拜。記者葉信菉／攝影
微解封首日，台北大龍峒保安宮開放讓民眾入內參拜。記者葉信菉／攝影

7月13日微解封，不過台北市大龍峒保安宮的微解封申請，一度傳出遭到柯文哲市長室壓下來，引發保安宮董事長廖武治批評。北市今已同意保安宮微解封，有條件開放信眾參拜，對於傳出遭市長室壓下來，台北市長柯文哲今天表示，這是一開始內政部與中央疫情指揮中心兩個命令互相矛盾，到今天早上，北市府再度與中央溝通，才比較確定是有條件開放。柯說，疫情期間，宗教撫慰人心還是需要。

對於保安宮微解封是否一度民政局同意，卻被市長室壓下來？副市長黃珊珊也表示，保安宮董事長應該有點誤會，並沒有人擋住這個，就算開放，也要符合內政部審查，也要訂北市府的審查規則，並無髮夾彎，是因為中央的公文不一致。

黃珊珊說，這個事情其實非常單純，因中央流行疫情指揮中心7月8日公布的三級警戒、適度鬆綁圖卡，有提到延長警戒措施，包括暫停宗教活動、進香團，遶境、普度，還有宗教場所暫不開放，但隔天7月9日，內政部也公告了宗教場所允許有條件開放的公文，甚至台北市也有一、兩個宮廟來申請。

黃珊珊說，針對中央的指引，北市府昨天開會訂定工作指引時，發生民政局拿出內政部公文，衛生局卻認為中央流行疫情指揮中心也有另一分公文，怎麼一回事？還需要釐清。

黃珊珊說，她今天上午也特別與中央的視訊會議，向副指揮官陳宗彥提出這個疑問，不過陳宗彥說，內政部公文很清楚，不需要修正，但北市府希望中央流行疫情指揮中心的指引，應將宗教場所暫不開放改為有條件開放，這樣兩個公文才是一致。

黃珊珊說，她今天早上也親自發簡訊給保安宮董事長，表示還在請示中央，董事長應該有點誤會，並沒有人擋住這個，就算開放，也要符合內政部審查，也要訂北市府的審查規則，並無髮夾彎，是因為中央的公文並不一致，希望中央將暫不開放改為有條件開放，但中央不同意。

台北市大龍峒保安宮的微解封申請，一度傳出遭到柯文哲市長室壓下來，柯文哲今天表示，這是一開始內政部與中央疫情指揮中心兩個命令互相矛盾，疫情期間，宗教撫慰人心還是需要。圖／北市府提供
台北市大龍峒保安宮的微解封申請，一度傳出遭到柯文哲市長室壓下來，柯文哲今天表示，這是一開始內政部與中央疫情指揮中心兩個命令互相矛盾，疫情期間，宗教撫慰人心還是需要。圖／北市府提供

保安宮 內政部 柯文哲 黃珊珊 微解封

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