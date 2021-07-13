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明啟動花博大型疫苗接種站 北市：鼓勵民眾搭捷運來

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市將於7月14至15日啟用大型疫苗接種花博爭豔館站。圖／北市府提供
北市將於7月14至15日啟用大型疫苗接種花博爭豔館站。圖／北市府提供

北市將於7月14至15日啟用大型疫苗接種花博爭豔館站。台北市副市長蔡炳坤表示，爭豔館室內兩千坪，一天服務八小時，共可以施打1萬4400人的量能。明天首日的預約人數為8418人，占總量能的六成，呼籲民眾搭乘捷運打疫苗。

蔡炳坤表示，開設大型接種站的重要考量，包括交通方便，以及有足夠空間。以圓山花博爭豔館來說，在捷運旁交通便利，鼓勵民眾搭乘捷運打疫苗。

蔡炳坤表示，爭豔館室內2000坪，可提供18線，一天服務8小時，共可以施打1萬4400人的量能。明天首日的預約人數為8418人，占總量能的六成，呼籲民眾不需要緊張，室內空間絕對足夠，每一條線安排一位醫師、二位護理師、四位行政人員協助服務。

蔡炳坤表示，此次委託聯醫四大院區支援，北市教育局、社會局也安排校護、社工協助，至於場外就是廣場花園空間寬闊，將透過民政局、警察局協助維護安全。至於後續接種情形，只要有需要就會啟動大型接種站，包括近期要替全北市教職員工接種疫苗，正規畫在這邊服務。

台北市長柯文哲表示，請民眾多搭乘捷運前來，由於此次大多是65歲民眾，身體健康狀況還好，就不用家人陪同，自己來就好，可以減少人流。

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