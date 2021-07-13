新北3.5萬人搶線上借書 藝文中心開放表演團體申請

新北市藝文場館今日部分微解封，其中市立圖書館重新開放借閱，湧進3.5萬人線上預約，新推出500個「宅配讀享包」上午秒殺光。另外，文化局長龔雅雯指出，除圖書館外，藝文中心雖然站廷開放，但有受理表演團體無觀眾排練、直播演出申請，但尚未有人申請。

龔雅雯表示，新北各圖書館雖室內暫停開放，但有提供105處預約定點取書，今天開放就有約3.5萬人上網預約。新北市立圖書館統計，3.5萬人預約借書總量達7.7萬，推出的外帶閱讀便利包已被領取300包，限量500個外送宅配讀享包上午直接秒殺。

龔雅雯另指出，博物館、藝文園區等室內空間持續關閉，但有局部開放戶外區域，以鶯歌陶瓷博物館為例，根據市府要求容流量要是平常40％，戶外最多可容納500人，不過受平日上班日影響，上午據了解僅數十人出沒。

至於同樣關閉的藝文中心，龔雅雯表示，有開放表演團體在無觀眾下排練或直播演出申請，但現在還沒受理過申請。