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北市花博疫苗接種站將登場 警增設7交通疏導崗位

中央社 / 台北13日電
花博爭艷館疫苗施打大型場館明日啟用。記者胡瑞玲／攝影
花博爭艷館疫苗施打大型場館明日啟用。記者胡瑞玲／攝影

花博爭豔館大型施打疫苗站明天登場，台北市警察局交通警察大隊今天說，因單日施打人數逾萬人，為因應大量人、車潮，包括中山北路、承德路等路段將規劃7處交通疏導崗位。

台北市長柯文哲10日表示，台北市政府規劃在花博爭豔館設置大型施打疫苗站，14日、15日安排接種疫苗，現場共18線接種區，每天單線供800人施打疫苗。

對此，交通警察大隊今天發布新聞稿表示，由於「花博爭豔館疫苗接種站」14、15日上午8時至下午5時開放民眾施打疫苗，預估每天施打人數約1萬至1萬5000人，大量人、車潮恐影響周邊交通秩序。

交通警察大隊說，為維持花博周邊交通順暢，針對鄰近接種站的主要道路，包括中山北路、民族東（西）路、承德路、玉門街和庫倫街等重要路段（口），警方於14、15日上午7時至晚間6時規劃7處交通疏導崗位因應，並加強路況查報。

隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情3級警戒微解封，交通警察大隊提醒，欲施打疫苗民眾請儘量搭乘大眾運輸交通工具前往（台北捷運圓山站），另花博公園也將適時啟動停車場滿場機制，勸離排隊停等車輛，請耐心配合員警指揮。

疫苗 警察 花博

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