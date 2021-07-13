還有超過1萬劑莫德納沒人預約 侯友宜鼓勵市民快去打

新北市開放65歲以上長者預約施打莫德納到今日下午5時，截至中午上有超過1萬個名額可預約，市長侯友宜鼓勵民眾趁著最後這波時間趕快預約施打疫苗。

除開放65歲以上長者預約外，新北今持續對67歲以上長者接種疫苗，截至中午在超過6萬人預約名單中已完成5萬9511人，接種率97％；65歲以上預約狀況則已預約9萬8250人，尚有1萬3649人可預約，預約率87.8％，只開放到下午5時止，明後天陸續接種。

侯友宜表示，希望長者趁著最後這波時間趕快去預約。

而衛生局今日也通報新增3例接種疫苗後死亡案例，全都是打AZ，當中有2人有腎臟疾病，1人行動不便，在7、9日陸續通報死亡，累積已79人接種AZ後死亡，莫德納則有4死。