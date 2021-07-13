新北都更二箭1.0結案 獲建商提供近4萬坪公益空間

新北市2019年推出的都更二箭1.0「主幹道沿線都更」提供建商以捐贈公益設施換取容積率的方式增加公益空間，2年來共受理81件申請案，68件符合申請資格，當中有14件已完成審核，預計可創造2714億都更價值，增加3萬8925坪公益空間。

新北市城鄉局在2019年7月3日推出都更二箭1.0，建商可尋找在主要幹道寬度達20公尺以上沿線的危險老舊建築或是海砂屋、都市更新地區，辦理都市更新，並以回饋公益設施換取最高20%的容積獎勵，附帶條件是該基地規模要在2000平方公尺以上或完整街廊的標準。

市府訂定的公益空間包括公共托育中心、公共托老中心、公共化幼兒園、社會住宅、辦公空間，希望能在更新城市風貌時，同步獲得公益設施回饋市民。

城鄉局表示，2年下來共有81件申請案，其中68件符合資格，其中14案已完成整合並取得核准，另外54件則已繳交500萬元權利金，獲得2年展延時間。這些申請案面積總共有81公頃，預期可創造2714億都更價值，建商將提供3萬8925坪公益回饋空間。

城鄉局計畫審議科長許仁成指出，像是甲山林建設就在板橋縣民大道港子嘴段提出申請並獲得核准，該案基地面積為4328平方公尺，他們答應未來會捐贈蓋好的社會住宅給市府使用，受贈面積為865平方公尺，市府也給予20%容積回饋，讓甲山林建案的容積率從200%提高到240%。

城鄉局表示，都更二箭1.0從2019年7月3日執行至2021年7月3日的申請案包括板橋22件、中和9件、永和8件、新店8件、土城6件、三重6件、新莊5件，及汐止、林口、泰山、樹林各1件，熱區主要集中在板橋縣民大道、文化路、中山路及三民路、中和景平路及中正路、永和環河西路、新店北新路及中興路、土城金城路、三重重新路及重陽路、新莊中正路及思源路等主幹道沿線，市府盼能透過都更政策，打造更美麗的城市風貌。