電影院、健身房微解封 六都未現人潮

全台今起「微解封」，六都除新北市、桃園市外，皆開放健身房等民營運動場館及電影院有條件營運，上午已有零星民眾前往運動、看電影，業者預估，明天後可能會有較多人潮。

台北市體育局運動產業科長李榮晉表示，公有運動場館陸續在今天上午5時開始對外開放，已有零星民眾到網球場運動。運動中心部分，大同區運動中心會先以試營運的方式，在下午2時開始營業，體育局將密切觀察，評估是否要調整政策。

李榮晉說，包含World Gym、健身工廠等民營運動場館多已開始營業，體育局會在今天開放後去現場訪視、輔導，持續要求業者應遵守相關COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施。

電影院部分，台北樂聲影城、喜樂時代影城南港店及威秀影城各分店已開始營業，其他業者則大多明天才營業。

威秀影城表示，今天畢竟是平日且都是舊片，人數不多，明天因「黑寡婦」上映，預期人數會比今天稍微多一些，但有疫情影響加上開放規模受限，能賣出1/3座位就已經很厲害了。

新北市15家電影院及各公立運動場館尚未開放，但為避免群聚風險，體育處今天上午前往部分民營羽球場及健身房等運動場館進行抽查。

體育處表示，由於部分業者上午並未營業，因此將持續派員抽查，基本上要求室內人數不得超過營業規模的25%，違者將進行裁罰。

桃園市運動場館仍維持暫停開放，電影院則考量餐飲仍禁止內用，將等到全國第3級警戒結束後再復業。

台中市政府設立的公有運動場所，配合3級警戒仍關閉至7月26日，民營運動場館今天起陸續營業，記者觀察多家健身中心雖已開門營業，但前往的使用者不多，業者預估要下午過後，或是開放數日後，可能較有人潮。

另外，台中市多家影城也已營業，業者在入口處強力宣導相關防疫措施，但上午前往的消費者仍不多。

台南市體育處長林義順表示，台南市永華國民運動中心今天仍在進行清消，尚未開放，正式對外開放時間還有待進一步研議，至於民營健身房業者，上午大多還在進行清潔、消毒等準備工作，下午將對消費者實際入場使用情況進行統計與了解。

台南市新聞及國際關係處指出，13家電影院業者中，僅南紡威秀影城預計在今天中午過後營業，其他大多數定於明天開始營業，還有少數業者決定等到月底，視中央決策再做決定。

高雄市許多電影院均14日重新開幕，World Gym、健身工廠在高雄市營業據點仍停業到26日。

至於市府轄管運動場館，高雄市運發局表示，5月15日起運發局運動場地陸續暫停開放，今天重新開放包括田徑場、室外羽球場及網球場（僅限單打），如中正運動場、國家體育場（僅開放田徑場）、中山網球場、三民網球場（僅限單打）。

運發局統計，截至上午10時，各開放場館入場人數不多，包括中正運動場約30人、三民網球場18人、中山網球場62人，國家體育場則尚未有人入場。

運發局表示，非開放性場地入場前，均有實施管制措施，包括量測體溫、手部消毒、實聯制、全程戴口罩、開放廁所與更衣室每15分鐘清消一次、休息區人流控管及梅花座等。