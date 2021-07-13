疫情衝擊 新北困難家庭孩子6月免費取餐暴增40倍

新北市結合超商等業者推出「幸福保衛站」，提供遭遇困難家庭18歲以下孩子免費取餐。根據統計，疫情期間，6月取餐件數竟從100多件暴增40倍，達4600多件。

新北市長侯友宜今天視察4大超商及八方雲集等配合「幸福保衛站」的愛心業者，以了解在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，遭遇困難家庭孩子免費取餐情形，並對業者協助表示肯定。

侯友宜接受媒體提問時指出，「幸福保衛站」的配合業者提供給18歲以下、包括0到6歲的兒童，當孩子碰到困難時，可以到店取餐服務。

他表示，在疫情的這段時間，真的很多艱苦人需要照顧，以4大超商而言，以往每個月大概有100多件取餐，但在6月疫情期間，取餐信數竟然高達4664件，相差40倍。

他指出，這段時間碰到困難的人很多，需要更多愛的力量來幫助他們，所以八方雲集及4大超商都推出加倍取餐服務，本來1餐金額是新台幣80元，現在加倍到160元，所以孩子們取餐，同時也可以帶回去與家人一起分享，度過最艱困時光。

由於相關費用由社會捐款支應，侯友宜除對愛心人士的幫助表示感謝，也肯定八方雲集把加倍取餐的費用再回捐給新北市府「愛心大平台」，相信這樣的愛心回饋感動並帶動更多人加入「幸福保衛戰」行列，也謝謝4大超商一直以來默默守護新北市的學童。