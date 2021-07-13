微解封開跑 侯友宜遙望26日期限盼有好結果
新北市今日微解封開放相對嚴格，主要以博物館、藝文園區與部分景點為主，市長侯友宜表示，一早就出動相關局處到風景區做好人、車流掌控，目前還未有群聚現象傳出，但仍會持續監控。他指出，希望市民再一起努力配合，到26日警戒期限期待能有好結果。
侯友宜表示，這波微解封對新北最重要是戶外風景區，據新北規定，風景區僅開放戶外，且容留人數只開放原本40％，會出動公所、警察同仁到場查看人潮儀表板，希望在配合低度活動同時，也能讓喜歡戶外風景的市民有舒活身心的地方。
侯友宜強調，新北還有很多隱形傳播鏈尚未阻斷，加上全台疫苗覆蓋率不足，在3級警戒下仍希望大家保持低度活動，如此才能有效控制傳播鏈，早日回歸正常生活，剩下2周大家一起努力，相信未來到26日會有好的結果。
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