疫情太悶民眾累計借書8萬冊 圖書館微解封首日待領

今日是台北市圖書館及各分館微解封首日，台北市立圖書館長洪哲義表示，目前未出現大量人潮，民眾大多以身分證分流，但是自三級警戒至今兩個月來，民眾已累計借閱八萬多冊，總館都堆滿了，等待民眾來領取。有的民眾開心表示，終於可以借書了，否則隨著三級警戒延長，已經從買新書改成買二手書，直呼「真的太燒錢」。

洪哲義表示，北市圖書館及分館以讀者不入館為原則，已在各館入口設置戶外臨時櫃台，民眾前來借閱，就會請館內人員協助傳書，維持社交距離，減少人與人接觸，目前未出現大量人潮，民眾大多以身分證分流。

洪哲義指出，在微解封之前，民眾雖然不可來取書，但仍開放上網預約書籍，原先借書上限一人可借閱10本，考量疫情期間鼓勵民眾閱讀改為一人可借閱15本，自三級警戒至今兩個月來，民眾已累計借閱八萬多冊，總館都堆滿了，今已分送至各分館，等待民眾來領取，提醒民眾8月1日後未領取將註銷預約。

民眾表示，終於可以借書了，由於家中孩子平均一周都要借至少15本書，圖書館關閉以來沒書可讀，只好花錢書，再加上朋友寄來的，只能勉強撐著，隨著三級警戒延長，也從買新書改成買二手書，不然真的太燒錢。不過，很贊成不入館為原則，過去就曾看過圖書館員要「警告」不願戴好口罩的讀者，非常辛苦。

另外也有民眾擔心，書摸來摸去不好消毒，暫時還不敢去借，沒書看的時候，就重複看家中既有的書，或改畫畫等其他休閒，比較省錢。