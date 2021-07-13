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北市疫情間仍提供職災服務 截至6月已協助321人

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
疫情期間，北市勞動局仍提供勞工職災相關協助。圖／北市勞動局提供
疫情期間，北市勞動局仍提供勞工職災相關協助。圖／北市勞動局提供

因應三級警戒管制錯事，減少民眾非必要移動，北市府也提高居家辦公比例，針對疫情期間的勞資及職災糾紛仍提供必要協助，北市勞動局統計，自5月15日至6月30日止，已賡續服務321名職災勞工及家庭。

一名從事辦公大樓清潔工作的阿水，某日在上班途中發生通勤職災，阿水強忍疼痛繼續工作，後續想要向雇主在工作期間請假就醫接受治療，雇主卻要求阿水簽下自願離職證明書。

北市職災勞工個案管理員指出，疫情期間工作難尋，得知阿水面臨身體傷痛不適、工作又不保的兩難困境，即刻協助阿水處理職災後的權益問題。

個案管理員首先協助阿水申請勞資爭議調解會議、律師扶助，由律師協處與雇主之間的訴訟，同時個案管理員也幫阿水持續向勞工保險局申請職災傷病給付。

由於近次申請未通過，讓阿水焦慮不已，但為避免疫情間育處奔走接觸，個案管理員透過不斷打電話、傳真、書面郵寄等多方管道，最終順利完成勞工保線爭議事項審議的申請。

勞動局長陳信瑜表示，自5月15日雙北地區進入三級警戒後，截至6月底，已賡續服務321名職災勞工及家庭，疫情期間也提供976人次有關權益諮詢、法律諮詢協助、勞資爭議協處、心理支持等服務。

職災 疫情

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